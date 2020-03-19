Петряк не хотел возвращаться в Шахтер, – Вернидуб

Наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб вспомнил интересную историю, связанную с бывшим игроком Зари Иваном Петряком.

"Лучший игрок, с которым работал? Из тех, с кем работал, название Малиновского. Парень со стержнем и характером.

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Еще Петряк Ваня. Он не хотел в Шахтер, но жизнь заставила. Он категорически отказывался, даже мне пришлось его 2 дня уговаривать. Здорово, что он уже независим, уже в Венгрии", – поделился Вернидуб в комментарии YouTube-каналу Football Hub.

Добавим, что Вернидуб работал с Малиновским и Петряком в луганской Зари. К слову, Иван сейчас выступает за венгерский Фехервар. В 35 поединках текущего сезона украинец записал в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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