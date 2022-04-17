Чемпионат Венгрии, 28 тур

Мезекевешд – Фехервар – 1:2

Голы: Дражич, 45+3 – Кодро, 16, Петряк, 77

В основе гостей из украинцев вышел только Шабанов, а Петряк, Леднев и Макаренко остались в запасе. Соперником был Мезекевешд, который имел на 2 очка меньше.

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Фехервар вышел вперед на 16-й минуте, когда Кодро в подкате замкнул прострел партнера. Мезекевешд ответил голом Дражича перед свистком на перерыв. На 70-й минуте появился Петряк, и именно ему суждено было забить победный мяч. Иван одним касанием идеально поймал верховую передачу, попав в нижний угол.

Украинец на эмоциях сломал угловой флажок, за что получил желтую карточку. Петряк вполне мог оформить дубль, но с близкого расстояния пробил в руки голкиперу. Макаренко вышел на 78-й минуте, а Леднев игровое время так и не получил.

Фехервар продолжил свою беспроигрышную серию до 4 туров (3 победы и одна ничья), однако шансов пробиться в еврокубки почти нет – только 5 место сейчас.

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