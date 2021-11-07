Фехервар разгромил Залаэгерсег в рамках 12-го тура венгерского первенства, а Иван Петряк снова отличился забитым голом. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Чемпионат Венгрии 2021/22, 12-й тур

Фехервар – Залаэгерсег – 3:0

Голы: Кодро, 17, Петряк, 37, Дардай, 54

Фехервар вышел вперед на 17-й минуте. В результативной атаке принял участие Петряк – украинец с левого фланга отдал на Дардая, тот в касание отдал на Кодро, который ударом из-за пределов штрафной открыл счет во встрече. А перед перерывом уже забил Петряк. Макаренко разогнал атаку, Дардай увидел Ивана слева. Украинец получил мяч перед штрафным, шатнул защитника и пробил в дальний угол с левой – сфера залетела в ворота от стойки.

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А во втором тайме Фехервар добил соперника – Него нашел Дардая в штрафной, а тот вторым касанием пробил вратаря. Добавим, что и Петряк, и Макаренко отыграли полный матч, а видеообзор встречи можно посмотреть по ссылке.

Таким образом, Фехервар набрал 20 очков и расположился на четвертой строчке, а Залаэгерсег остался седьмым с 14 пунктами. Что касается Петряка, то украинец сыграл уже в 12 матче в текущем сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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