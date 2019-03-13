Петряк и Харатин не спасли Ференцварош Реброва от поражения в матче Кубка Венгрии

Ференцварош, за который выступают двое украинцев, проиграл первый матч 1/4 финала Кубка Венгрии против ВиДи.

Кубок Венгрии, 1/4 финала

Ференцварош – Види – 1:2

Голы: Горряран, 27– Юхас, 1, Винисиус, 58

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров выпустил в стартовом составе обеих украинцев – Ивана Петряк и Игоря Харатин. Однако команда экс-тренера Динамо пропустила уже на первой минуте матча с Види – отличился Юхас.

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Еще до перерыва "фради" смогли сравнять счет, но после перерыва Винисиус снова вывел гостей вперед и, как выяснилось позже, установил окончательный счет – 1:2.

Судьба путевки в полуфинал определится в ответном матче, который состоится 4 апреля на поле Види.