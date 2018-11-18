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Петряк: Хацкевич не взял меня на просмотр, когда тренировал дубль Динамо

15:25 107 Читати українською
Петряк: Хацкевич не взял меня на просмотр, когда тренировал дубль Динамо
Александр Хацкевич / фото из соцсетей

Игрок Ференцвароша Иван Петряк рассказал в программе "Моя игра" с Аллой Бублий, что не смог убедить в своем мастерстве наставника Динамо Александра Хацкевича.

"В конце десятого класса меня пригласили на финал чемпионата Украины, который проходил в киевском РУФК. У нас была хорошая команда, которую тренировал Деревинский Олег Михайлович, который в свое время, кстати, судил матчи Премьер-Лиги.

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У дубля Динамо тренером был Александр Хацкевич, который после матча шестерых ребят из нашей команды взял на просмотр. Меня нет. Я так это запомнил. Вроде хорошо играл, думал, буду на коне, а оказалось – под конем.

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Но Олег Михайлович позвонил и сказал, что есть несколько вариантов, среди которых – донецкий Металлург и Заря. Дубли, конечно. После школы я поехал, прошел двухнедельный просмотр и смог закрепиться в Заре. Отец приехал, контракт подписали", – цитирует Петряка Footballua.tv.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Иван Петряк Иван Петряк Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо U-21 Динамо U-21
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