Петряк – о Кашшаи: Он хороший и квалифицированный арбитр

Игрок Ференцвароша Иван Петряк прокомментировал работу венгерского арбитра Виктора Кашшаи.

"Видел, что Кашшаи сделал с Шахтером в Манчестере. Он, кстати, будет судить нашу следующую игру в чемпионате. Я думаю, что в игре Шахтера он не увидел момент. Не думаю, что он специально.

Скандальный Кашшаи будет судить противостояние Милевского и Реброва

Мне смешно было. Лично я смеялся. Андрюха Пятов на поле смеялся, а я уже возле экрана телевизора. Так случилось, думаю, он не хотел этого сделать.

Денисов: VAR в Лиге чемпионов нужен как раз для таких, как Кашшаи

Все мы люди, все делаем ошибки. Кашшаи – хороший квалифицированный арбитр. Я думаю, что это одна из немногих его ошибок, уже вторая против нашей команды.