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Петряк – о Кашшаи: Он хороший и квалифицированный арбитр

13:50 64 Читати українською
Петряк – о Кашшаи: Он хороший и квалифицированный арбитр
Виктор Кашшаи / Соцсети

Игрок Ференцвароша Иван Петряк прокомментировал работу венгерского арбитра Виктора Кашшаи.

"Видел, что Кашшаи сделал с Шахтером в Манчестере. Он, кстати, будет судить нашу следующую игру в чемпионате. Я думаю, что в игре Шахтера он не увидел момент. Не думаю, что он специально.

Скандальный Кашшаи будет судить противостояние Милевского и Реброва

Мне смешно было. Лично я смеялся. Андрюха Пятов на поле смеялся, а я уже возле экрана телевизора. Так случилось, думаю, он не хотел этого сделать.

Денисов: VAR в Лиге чемпионов нужен как раз для таких, как Кашшаи

Все мы люди, все делаем ошибки. Кашшаи – хороший квалифицированный арбитр. Я думаю, что это одна из немногих его ошибок, уже вторая против нашей команды.

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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Шахтер Шахтер Виктор Кашшаи Виктор Кашшаи Манчестер Сити - Шахтер Мир Иван Петряк Иван Петряк
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