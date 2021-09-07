"Обида Малиновского? Такое может быть. Он приехал с не последней команды Италии. С Казахстаном он сыграл 20 минут, с Францией – 5 минут. Руслан – футболист серьезного уровня. Здесь нужно честно сказать, что если не рассчитываешь на него, и не вызывай. А если ты вызываешь, то нужно ставить. Его наверняка будут спрашивать в Италии, почему ты не играешь за свою сборную, не топ-сборная в мире.

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Как была ситуация с Буяльским за Шевченко, когда тренер прямо сказал, что не знал, как использовать этого игрока. И зачем вызывать, чтобы Виталий просто сидел.

Правда, я не считаю, что нужно было Петракову выносить в прессу этот вопрос с Малиновским. Мне кажется, нужно честно Руслану сказать, если на него не рассчитывают", – сказал журналист в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, что ряд ведущих игроков "сине-желтых" покинули лагерь национальной команды перед спаррингом против Чехии.

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