"В матче против Франции Петраков основательно изменил состав? Не думаю, что Петраков этим стремился доказать, что незаменимых в сборной нет, скорее, он подбирал исполнителей под свою схему игры. И поскольку чемпионам мира украинцы не проиграли, то Александр Васильевич не ошибся с составом.

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И, на мой взгляд, в поединке с французами уже ощущалась режиссура нового рулевого, когда при расстановке 5-4-1 акцент делался на атакующие действия флангами. Сборная Украины очень сильно провела первый тайм и в целом была ближе к победе.

Извинения Петракова перед Малиновским? Мне вообще непонятно. Какие здесь могут быть извинения? Ведь, в первую очередь, тренер отвечает за результат, и ему все решать. А игрок своим мастерством должен доказывать, что достоин большего", – цитирует Паляницу Команда 1.

Напомним, Петраков извинился перед Русланом Малиновским, что хавбек Аталанты получил мало игрового времени в последних матчах сборной Украины.

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