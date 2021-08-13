Как известно 1 августа Андрей Шевченко объявил об уходе со своего поста в связи с завершением контракта. Фаворитом на этот пост называли Сергея Реброва, однако у него возникли трудности с Аль-Айном, который не согласился на досрочное расторжение соглашения. После этого начали появляться имена Александра Петракова, Мирона Маркевича и других тренеров.

Блохин и Михайличенко уже исполняют обязанности главного тренера сборной Украины, – источник

"Удивлен, что с Сергеем Ребровым не получилось. Видимо, пришлось платить солидные отступные за его контракт в Эмиратах. Надежда была, что он решит вопрос с Аль-Айном. Сергей – перспективный тренер, мой воспитанник. Болел за него, ведь дал путь в большой футбол. Но, видимо, пока не суждено возглавить сборную. Надо было платить деньги за его контракт, а этого делать не стоит. Сборной нужен свободный тренер.

Петраков – неплохой парень, но он работал только с юношескими командами. Это же большая разница. Не знаю, как к такому тренеру отнесутся "сборники". Дай бог тогда, чтобы ему повезло. У нас сложная ситуация в группе к ЧМ-2022. Нужно занимать хотя бы второе место, чтобы играть в плей-офф за право выйти на чемпионат мира. Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем.

Мирон Богданович – стреляный воробей. Но он уже отказался. О нем уже не стоит говорить. Маркевич обиделся, что не вели с ним переговоры, не было даже предложения. Наверное, он правильно сделал, что ушел в этой ситуации.

Могут ли возглавить сборную Блохин и Михайличенко? Почему нет? Это заслуженные тренеры. У обоих большой опыт, хотя и давно не тренировали клубы. Может, кто-то из них и возглавит сборную, или вдвоем, не исключаю такого. Тандем тоже было бы неплохо. Наверное, это даже лучшее решение. Я не против Петракова, работал с ним в федерации. Он много чего знает, но национальная сборная – это другое дело. Петраков не работал со взрослыми командами, поэтому только поэтому я не вижу его в национальной сборной", – цитирует Сабо Meta-Ratings.

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