"Я очень рад, что наставником нашей национальной команды является Александр Петраков. Хорошо знаю этого человека, часто с ним общаюсь. Считаю, что он это право заслужил.

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Чуть больше двух лет назад Петраков выиграл чемпионат мира с молодежной сборной Украины (U-20), сделал также немало для развития нашего футбола. Очень хочется, чтобы его мечта – попасть в Катар на мировое первенство сбылась. А все остальное – это уже история.

Нужно делать все для того, чтобы перевернуть страницу недавнего прошлого, сосредоточившись на достижении поставленной цели. Желаю Петракову и его команде побед и успехов", – цитирует Вернидуба FanDay.

Напомним, Петраков летом возглавил сборную Украины после завершения контракта Андрея Шевченко с УАФ.

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