Хавбек Аталанты Руслан Малиновский будет включен в список игроков на ноябрьские матчи против Боснии и Болгарии, утверждает Meta-ratings.

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От поединка с боснийцами зависит итоговое место сборной Украины в отборе на ЧМ, поэтому Петраков хочет видеть сильнейший состав команды. Во время октябрьского цикла тренер "сине-желтых" не включал Малиновского даже в резервный список. Впрочем, теперь звездный хавбек готов приехать в лагерь сборной и лично обсудить с Петраковым дальнейшее сотрудничество.

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии и Герцеговины (16 ноября) команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Перед этим "сине-желтые" проведут спарринг против Болгарии (11 ноября).

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