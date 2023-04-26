"Когда мы с Петраковым выиграли чемпионат мира, то у нас были очень хорошие отношения. Наверное, так у всех ребят. Однако, когда он возглавил национальную сборную Украины, ситуация изменилась. Тогда был момент, что он кого-то отпустил, кого-то не отпустил.

Он позвонил мне: "Фима, ты хочешь играть за сборную?" Я, конечно, хочу. На игре я остался на замене. Думал, что буду играть в товарищеском матче. В итоге я нормально с Шахтером и не тренировался, потому что тренировки со сборной были по 50 минут. И не сыграл. Ничего мне не объяснил и не сказал.

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Я подошел к Петракову на пятый день сбора: "У нас с вами хорошие отношения, говорите как есть: тяну я или нет. Возможно, мне нужно что-то прибавить". Он сказал мне, что все хорошо, тренируйся. Затем последовали спарринги против Эмполи, Риеки, Боруссии. Перед матчем мне администратор направил голосовое сообщение, где сказал, что тренер на меня не рассчитывает. Мол, ты нам не нужен.

Петраков всегда говорил в лицо, но тогда было неприятно. Если бы сказал прямо, что не тяну, то никаких вопросов нет. Не знаю как по нему, но с моей стороны наши отношения испортились", – сказал Конопля в интервью Брутальному футболу.

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