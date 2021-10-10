Сборная Украины начала подготовку к матчу отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Сразу после матча с финнами команда вылетела во Львов, а сегодня были традиционные процедуры, информирует официальный сайт УАФ.

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Александр Петраков разделил команду на две группы. Основа из матча против финнов выполнила легкие пробежки и отправилась восстанавливаться. Резервисты на поле Скифа (именно там занимается сборная) провели интенсивную тренировку в формате двусторонней игры. Игроки работали с огромным желанием и стремлением доказать тренерскому штабу обоснованность своих претензий на место в стартовом составе. После этого "сине-желтые" вновь объединились в гостинице.

Напомним, поединок Украина – Босния состоится во вторник, начало в 21:45. Подопечные Петракова опережают соперника на 2 очка, однако провели на один матч больше.

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