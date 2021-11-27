"Самый знаковый момент в отборочном цикле? Финальный свисток в Боснии. Что знаю о Шотландии? Пока не имею никаких впечатлений об этой сборной. Знаю только о Мактоминае и тех ребятах, которые играют в английской Премьер-лиге.

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Очень нервничал в последние минуты перед жеребьевкой. Я давно живу, так что не хотел, чтобы выпали нам Италия или Португалия. Нам было бы очень тяжело, можно сказать, что без шансов. Сейчас у нас шансы есть, они равны у всех четырех команд. Мысли только о 24 марта. Стадион в Глазго ребятам уже знаком.

Говорил, что мало сплю, готовясь к матчам сборной Украины. Как теперь буду спать, зная своего соперника? А сейчас я сплю нормально! Это первый месяц я не спал вообще. Ночью вставал, ходил по квартире, ложился только со снотворным. Втянулся, ребята мне помогли очень сильно. Всё нормально, уже сплю хорошо.

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Подарок французам за победу над финнами? Я не знаю всю эту специфику. Я попросил Андрея Васильевича поблагодарить, написать письмо. Я что пойду сейчас у нас в супермаркет покупать бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся? Еще какая-нибудь подделка попадется. Если посылать, то нашу водку с перцем.

Павелко сказал, что все организует, он знает, как это делается. Президенту Федерации футбола Франции направили письмо, в котором поблагодарили за порядочность, за фейр-плей. Я тоже попросил, чтобы Дешаму лично от меня написали. Очень приятно поразили", – заявил Петраков в комментарии ПРОФУТБОЛ .

Напомним, в последнем туре европейского отбора Украина одолела Боснию и Герцеговину, а Франция уверенно обыграла Финляндию. Это позволило "сине-желтым" обойти Суоми и выйти в плей-офф, где они в полуфинале сыграют с Шотландией.