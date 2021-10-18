Зарплата 64-летнего специалиста составляет 10 тысяч долларов в месяц, а не 25-30, как сообщалось ранее, утверждает ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников.

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Когда Петраков возглавил главную команду страны, ему предлагали зарплату больше, но он, отмечает источник, отказался. Тренер сказал, что это можно будет обсудить в случае выполнения поставленных задач.

Если же сборной Украины удастся выйти на ЧМ-2022, то административно-тренерская группа (медики, селекционеры, тренеры и т.д.) получит бонус в размере около 700 тысяч долларов.

К слову, месячный оклад Андрея Шевченко – предшественника Александра Петракова – составлял около 200 тысяч, что в 20 раз больше, чем получает действующий наставник "сине-желтых".

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