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Петраков: В клубе мне было бы сложно – там командуют президенты, владельцы, а для меня это смерть

20:00 67 Читати українською
Петраков: В клубе мне было бы сложно – там командуют президенты, владельцы, а для меня это смерть
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал возможность работать в клубе.

"Я ребятам сразу сказал: "Успех любит тишину". Если будем ходить пиариться, пятое, десятое, то это не для нашей страны. Мы еще не умеем, как те же итальянцы, за которыми ходят по десять журналистов. Мы к такому еще не пришли. Нам нужно было сосредоточиться, чтобы была игровая дисциплина.

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Вы не подумайте, что я ненавижу журналистов или как-то плохо отношусь. Просто журналисты расслабляют игроков. Пацаны еще ничего не сделали, а их начинают превозносить. А после чемпионата – пожалуйста, пусть говорят, что хотят и сколько хотят. Тем более что я уже не их тренер, строго говоря.

Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. В клубе мне было бы очень сложно работать. Там командуют президенты, владельцы, рассказывают, что и как нужно делать. А для меня это смерть. Я сам себе хозяин", – цитирует Петракова dynamo.kiev.ua.

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