"Футболисты прибыли на сбор и тренируются, но – игровая практика. Все специалисты, эксперты, тренеры, футболисты говорят, что игровая практика играет очень большую роль.

Левченко: Сборной Украины не нужны поблажки в отборе на ЧМ 2022

Конечно, мы ждем матчей сборной Украины, контрольных встреч, чтобы футболисты получили игровую практику, наладили какие-то связи, чтобы тренерский штаб наиграл какие-то моменты. Но что мы видим? Сборная Украины имеет месяц подготовки к матчу года против Шотландии, а за этот период проводит два контрольных матча. Два контрольных матча – за месяц. 11 мая против Борусии М и договоренность на 18 мая с Риекой.

Современная система подготовки проходит через матчи. Тот же Луческу так поступает. Уже тесты Купера не бегают. Два контрольных матча – знаю, что Петраков в бешенстве из-за этой истории. Он хочет большего количества спаррингов.

Президент УАФ Андрей Павелко сказал, что кроме Борусии будут сыграны еще 3-4 матча. Но их нет. Договоренностей нет. Контрактов подписанных нет. Контрольный матч на этом уровне – это не собрались два друга, когда один: "Завтра играем", а второй: "Да, завтра играем", пожали руки – и все. Нет, здесь серьезные вещи. Это договоренности международного уровня, они подписаны на бумаге, есть контракты, моменты, которые делают невозможным какую-либо сторону отказаться от матча в последний момент. Договориться о контрольных матчах – огромный кусок работы, который кто-то почему-то не выполнил.

У меня вопрос – как можно это не сделать? Как можно тянуть до последнего? Как можно подходить к важнейшим матчам, не имея четкого графика подготовки? Кто за это понесет ответственность? Это не ответственность Петракова и его тренерского штаба. Это сейчас очень важный вопрос, который должен своим подчиненным задавать Павелко. 14 апреля стало официально известно, что Украина сыграет против Шотландии 1 июня. С этой даты была необходимость подготовиться", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, первый спарринг сборная Украины проведет уже сегодня, 11 мая. Соперником подопечных Александра Петракова станет Боруссия М. Начало встречи в 21:45.

Боруссия Мёнхенгладбах – Украина: анонс товарищеского матча