Петраков: У нас есть некоторые проблемы кадрового характера

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Александр Петраков прокомментировал матч с Турцией на Евро-2018 и рассказал о подготовке к полуфинальному поединку против сборной Португалии.

"Перед игрой с Турцией мы очень переживали. Нередко бывает так, что, когда остается один шаг, футболисты могут переволноваться. Однако ребята снова проявили себя во всей красе, молодцы. Кроме Булецы, дважды мог отличиться Супряга.

Хотя видно было, что усталость накопилась существенная. У нас не такой большой кадровый потенциал. Многим ребятам еще не хватает опыта матчей такого уровня. Преимущественно нагрузка ложится на определенных исполнителей.

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У нас есть некоторые проблемы кадрового характера. Но я верю, что все обойдется, и игроки будут в строю. Сейчас на первое место вновь выходит восстановления футболистов к матчу против Португалии.

В связи с этим хочу поблагодарить тренерско-административном штаб, который практически без отдыха работает на благо сборной. А тут еще и полуфинальный матч назначен на три часа дня.

В таком возрасте лишние сутки отдыха, причем когда нужно играть через два дня на третий, сказываются. У португальцев в этом преимущество. Тем не менее, мы будем бороться за выход в финал, это я обещаю.

Что касается соперника, то с Португалией за восемь лет работы в юношеских сборных я еще не встречался. О силе команды говорит хотя бы тот факт, что этот коллектив два года назад становился чемпионом Европы среди 17-летних.

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У португальцев сыгранная команда, много индивидуально сильных футболистов. Сборная Португалии практически не имеет слабых мест, но мы постараемся их найти, за счет чего ей противостоять", – цитирует Петракова пресс-служба ФФУ.

Напомним, полуфинал юношеского Евро-2018 (U-19) между сборными Украины и Португалии состоится 26 июля. Начало поединка в 15:00.