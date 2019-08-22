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Петраков: Спасибо Динамо и Игорю Суркису за то, что отпустили своих игроков на мемориал Банникова

15:11 116 Читати українською
Петраков: Спасибо Динамо и Игорю Суркису за то, что отпустили своих игроков на мемориал Банникова
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков прокомментировал группу на мемориале Виктора Банникова.

"Весной я видел игру сборных Грузии и Азербайджана. Грузины имеют отличную команду, но и азербайджанцы мне понравились. В последние годы там уровень футбола заметно вырос. Ну а Израиль и вовсе делает эту группу очень сильной.

Сборная Украины U-17 начнет подготовку к турниру имени Банникова под руководством Петракова

Жаль только, что у нас выбыли игроки, на которых мы изначально рассчитывали. Шахтер из шести игроков отпустил только трех, поскольку Очеретько выступает за команду U-21, а Козак и Шостак – за U-19. Именно в даты матчей сборной в них состоятся поединки за клуб.

Спасибо Динамо и президенту клуба Игорю Суркису за то, что отпустили своих ребят на Мемориал Виктора Банникова", – поделился Петраков в комментарии официальному сайту УАФ.

Добавим, что в квалификационном раунде Евро-2020 U-17, который в ноябре 2019 пройдет в Португалии, сборная Украины сыграет с Грузией 13 ноября, с Албанией – 16-го ноября и с Португалией – 19-го ноября.

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Александр Петраков Александр Петраков Украина U-17 Украина U-17 Турнир памяти Виктора Банникова Сборная Украины
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