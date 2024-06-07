Товарищеские матчи

Армения – Казахстан – 2:1

Голы: Марочкин, 4 (аг.), Бичахчян, 58 – Исламхан, 90+5 (п.)

Чехия – Мальта – 7:1

Голы: Барак, 6 (п.), Хитил, 44, 58, Юрасек, 47, 86, Лингр, 71, Черны, 89 – Мбонг, 59

Удаление: Мбонг, 84 (Мальта, красная карточка)

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Армения наконец-то преодолела сумасшедшую серию без побед, одолев Казахстан. В последний раз Петраков и Ко праздновали победу ровно год назад – 19 июня 2023-го в квалификации к Евро-2024 над Латвией (2:1). После этого в 9 матчах кавказцы расписали лишь 2 ничьи (с Турцией и Уэльсом) и 7 раз проиграли. Терпение у болельщиков было на пределе...

Уже на 4-й минуте Армения повела – Марочкин пытался прервать передачу, но срезал сферу в свои ворота. Впоследствии антигерой мог исправиться, но головой направил круглого в правую стойку. В конце тайма уже перекладина сыграла за армян после удара Самородова.

После перерыва Вороговский упал в штрафной хозяев и требовал пенальти, но арбитр проигнорировал эпизод. Спустя немного нападающий щецинского Погоня Бичахчян воспользовался передачей от партнера и с близкого расстояния удвоил преимущество "горцев". Этот гол окончательно деморализовал казахов, которые до конца матча создали лишь один опасный момент – Вороговский мастерски закручивал под перекладину, но кипер Армении сумел перевести на угловой. В конце концов, свой гол престижа Казахстан забил – на 5-й добавленной арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Исламхан. Свой следующий поединок команда Александра Петракова проведет уже в сентябре против Латвии в рамках группового турнира Лиги наций.

Чехия на своем поле размялась на Мальте. Хозяева вышли вперед уже в начале встречи – Барак наказал соперника за игру рукой. На перерыв чехи ушли побеждая с разницей в два мяча. После отдыха мальтийцы пропустили еще пять раз (Хитил и Юрасек оформили по дублю), но смогли забить гол престижа. К слову, два последних мяча Мальта пропустила в меньшинстве – автор единственного гола заработал прямую красную карточку. Впереди у команды Ивана Гашека спарринг с Северной Македонией, который и завершит подготовку Чехии к чемпионату Европы.

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