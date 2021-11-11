"Мы смотрим на игру с Боснией. Смотрим, думаем, решаем. Скажу откровенно – в матче с Болгарией дам некоторым ребятам отдохнуть, потому что они очень много наиграли. Нужно, чтобы они были свежими.

Босния – Украина: команда Петракова не является фаворитом на вторую строчку – Gracenote подсчитал наши шансы

Некоторые сыграют по тайму. У нас всего шесть замен, так что огромной ротации просто не может быть. Я не могу дать игровое время всем футболистам, приехавшим в сборную, и они это прекрасно понимают. Кто себя проявит, будет отдаваться игре, тот и выйдет на решающий матч с Боснией", – заявил Петраков в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, спарринг против Болгарии состоится в Одессе сегодня, 11 ноября, начало в 19:30. 16 ноября сборную Украины ожидает решающий поединок за выход из группы отбора на ЧМ-2022 против боснийцев.

Украина – Болгария: анонс товарищеского матча