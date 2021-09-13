Петраков: Шевченко прививал сборной Украины контроль мяча? Мы – не испанцы и никогда ими не будем
Наставник "сине-желтых" Александр Петраков не намерен копировать стиль предыдущего тренера национальной команды.
"Шевченко и руководство нашей федерации пять лет говорили о том, что они строят систему и структуру игры, которая заточена под контроль мяча, под атаку. Назначают вас – и вы говорите о том, что вам не нравится игра в пас ради паса, у вас есть свое видение", – обратился к Петракову комментатор Виктор Вацко в программе Великий Футбол.
Петраков оценил свой дебют во главе сборной Украины
"Я тоже хочу игру в контроль мяча. Но мы – не испанцы. И никогда ими не будем", – парировал специалист.
Напомним, после сентябрьского сбора команда Украины добавила к своему зачету отбора на ЧМ-2022 еще два балла и с 5-ю очками сохраняет второе место в группе D.
"Игроки очень быстро сольют тренера": почему Петракова сложно оправдать, а Шева мог бы сделать Украине услугу