Известный футбольный комментатор Виктор Вацко поразмыслил о том, заслуживает ли Александр Петраков продолжить работу с национальной командой.

"На мой взгляд на данный момент вопрос увольнения главного тренера сборной Украины не актуальный. До матча против Уэльса Петраков не проиграл ни одного матча во главе сборной. Он прошел квалификацию, вышел в плей-офф со второго места, первое заняла Франция.

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Объективно: сборные Франции и Украины — два разных уровня, и, если бы Украина заняла первое место, а Франция второе, весь мир бы писал про сенсацию. Петраков сенсацию не сделал, но работу свою сделал.

К матчам с Шотландией и Уэльсом он подошел в ситуации, когда половина команды забыла, что такое футбол и нормальные тренировки, работала в изгнании. К функциональной готовности вопросов нет, я удивлен, учитывая то, с чем мы подходили к матчам.

По игре — какие вопросы? Матч против Шотландии — вопросов нет. Против Уэльса — тоже какие вопросы? Поэтому я считаю, что нет оснований говорить о том, что Петраков заслужил увольнение. Нет, абсолютно", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, уже завтра, 8 июня, подопечные Петракова начнут свой путь в новом розыгрыше Лиги наций матчем с Ирландией. Начало встречи в 21:45.

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