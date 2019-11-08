Петраков: Сборная Украины U-17 попала в очень тяжелую квалификационную группу на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился ожиданиями от матчей квалификационного раунда Евро-2020.

"Удалось ли пригласить на сборы всех, кого хотел? К сожалению, нет. Травмировался и не успел восстановиться наш основной вратарь Тимур Пузанков. Также повреждение получил Антон Боль, который выйдет на поле уже весной.

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Грузия – очень сильный оппонент. Команда уже несколько лет работает вместе. Эту академию финансируют пополам УЕФА с грузинской федерацией. Они сыграны, техничные. Далее у нас матч против Албании, они прогрессируют.

Последний матч проведем со сборной Португалии. Думаю, лишний раз их представлять не нужно – не говоря уже о том, что она является хозяином турнира. Наша квалификационная группа по своему составу напоминает мне квартет элит-раунда", – поделился Петраков в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, сборная Украины U-17 готовится к квалификационному раунду Евро-2020 против Грузии (13 ноября), Албании (16 ноября) и Португалии (19 ноября).

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