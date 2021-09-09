"Петраков сказал, что футболист должен был проявить свою инициативу. Эрик хотел играть, но ему не давали этого делать. Мне звонил Протасов, но он сделал это уже тогда, когда мы приняли решение менять гражданство. Я уже не стал убеждать Эрика менять мнение.

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У Езерского был интерес к Эрику. Ротань его вызвал. А на следующий сбор звонил администратор и сказал: "Извините, но мы хотим других людей посмотреть". Вот такое было отношение. А потом Петраков начинает рассказывать, что нам нужно делать. А нужно было просто дать ему сыграть. Вызвали, но ни разу так и не выпустили.

Мы полгода думали, ждали, но никаких шагов со стороны Украины не было, поэтому мы сделали такой выбор. Все-таки у него другой менталитет. Он обиделся – один раз его вызвали, потом не вызывали. Там были нормальные матчи, где он мог себя показать. Если бы это произошло, то, возможно, мы бы остались в Украине.

Но мир тесен. Возможно, жизнь так сложится, что Эрик еще сыграет за первую сборную Украины. Все будет зависеть от него. Сейчас ему нужно много работать", – цитирует Шуранова-старшего Tribuna.

Напомним, Эрик Шуранов уже успел дебютировать за молодежку сборной Германии. В матче против сверстников из Сан-Марино (6:0), хотя еще три года назад феерил в Украине U-17.

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