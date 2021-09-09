"Обидно, конечно, упускать победу на последних секундах. Однако, если посмотреть на состав, то Александр Петраков дал возможность дебютировать пятерым футболистам. Также на поле вышли ребята, которые не были основными в сборной. Поэтому, когда команда выходит на поле в таком экспериментальном сочетании, непросто рассчитывать на содержательную игру и максимальный результат. Тем более, что в соперниках была очень сильная сборная.

Чехия – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Дебют матча был сложным для украинцев, можно сказать, неуверенным, но благодаря тому, что ребята обыгрались, сразу удалось повести в счете. Этот гол добавил уверенности "сине-желтым". Но в конце встречи, возможно, дала признаки усталость, отсюда и потеря концентрации, позволили хозяевам отквитать мяч. Впрочем, для нашей сборной и ее наставника это был очень важный поединок в плане информативности", – цитирует Езерского Команда 1.

Напомним, кроме спарринга с Чехией, подопечные Петракова расписали ничьи с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

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