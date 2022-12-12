Главный тренер сборной Украины Александр Петраков во время посещения Америки не забыл о самых юных украинцах.

"В рамках визита в США, посвященного премьере фильма "Помни сине-желтых", Александр Петраков посетил школы с украинскими детьми в городе Йонкерс возле Нью-Йорка и украинскую католическую школу Святого Николая в Чикаго.

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Наставник сборной пообщался с малышами, ответил на вопросы юношей и девушек, а также продемонстрировал футбольные упражнения", – рапортует о ходе встреч пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

К слову, контракт Петракова с УАФ истекает 31 декабря. Его судьба пока остается неизвестной.