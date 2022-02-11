Александр Петраков вовсе не бездельничает во время зимних сборов клубов УПЛ.

Наставник сборной Украины лично посетил тренировку Шахтера в Турции.

Игрок Вереса оказался под прицелом Петракова – наставник сборной Украины посетил спарринг ровенчан в Турции

После завершения занятий Петраков подошел к Де Дзерби и его помощникам. Тренеры очень эмоционально что-то обсуждали, используя жесты и забавные миниатюры. На прощание Петраков пожал руки гостеприимным итальянцам.

Напомним, сборная Украины в полуфинале квалификации ЧМ-2022 встретится с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар против сильнейшего из пары Уэльс – Австрия.

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