"На кого из тренеров я хотел бы равняться? Понимаете, есть много хороших тренеров, мировых звезд. Называть какого-то человека отдельно я не хочу. Сейчас мне президент УАФ пообещал, что поможет, чтобы я поехал куда-то. Мне нравится работа Джан Пьеро Гасперини в Аталанте. Там, где Руслан Малиновский.

Если мне удастся договориться с Гасперини, что он меня примет, то я поеду на 3-4 дня. Он сказал числа, примерно конец января – начало февраля, там будет перерыв.

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Это такие ближайшие планы. Что я хочу увидеть? Просто поговорить, это новый уровень для меня, нужно поехать, посмотреть, пообщаться, посмотреть тренировочные занятия, тенденции футбола. Может, поеду в Англию еще, мне в этом вопросе Авраам Кампомар (ассистент Петракова в сборной Украины – прим.) помогает. Может, к Марсело Бьелсе заеду в Лидс Юнайтед, если меня примут. Там спортивный директор испанец.

Может, если буду поблизости от Манчестера, позвоню Зинченко, заеду к Гвардиоле в Манчестер Сити, если он согласится, чтобы я несколько дней побыл. Хочу просто пообщаться, посмотреть занятия. Надо общаться с людьми и идти вперед", – рассказал Петраков в интервью Профутбол Digital.

Напомним, после выхода сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 Александр Васильевич стал главным тренером на полноценной основе, подписав контракт до завершения Мундиаля в Катаре.

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