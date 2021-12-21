"Я не буду трогать молодежную сборную, брать людей, выдергивать оттуда, чтобы они посидели у меня на скамейке. Молодежная сборная должна проходить в финальную часть чемпионата Европы, я им буду помогать всячески. Не буду каких-то палок в колеса вставлять.

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Когда я увижу, что человек готов. Не просто приехать потренироваться, подышать воздухом национальной сборной, побыть в коллективе – это неправильно. Чтобы приехать в сборную, человек должен заслужить своей игрой в молодежной сборной, в национальном чемпионате, в еврокубках", – сказал Петраков в программе Великий Футбол.

В отборе к Евро-2023 молодежная сборная Украины набрала 13 очков и закрепилась на втором месте группы H.

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