Петраков озвучил первую задачу сборной Украины U-20 на ЧМ-2019 в Польше

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков оценил готовность своей команды к старту чемпионата мира.

"Ожидания хорошие, команда чувствует себя хорошо. Хочется уже быстрее начать свое выступление здесь, в Польше. Скажем так – мы немного умеем играть в футбол.

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Мы сделаны не из бумаги, поэтому не испортимся за того, что в Польше второй день идут дожди. Мы привыкли к таким условиям. На мой взгляд, для нашей небогатой страны выход на ЧМ – это уже успех. Наша первая задача – выйти из группы. Если справимся, это будет хорошо.

Сравнивать мои команды на юношеских чемпионатах мира – неблагодарное дело, я не буду этого делать. У каждой команды свои плюсы, с каждой я работал по пять лет", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Отметим, что первый матч на ЧМ-2019 сборная Украины U-20 проведет против сверстников из США в пятницу, 24 мая. Начало поединка в 21:30.

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