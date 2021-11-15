"Петраков останется работать в сборной независимо от результата матча против Боснии. Я хочу, чтобы все успокоились и не придумывали теории заговора. Этот тренер будет работать. Долго ли? Зависит от того, какой будет прогресс.

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Я убежден, что Украина выйдет в раунд плей-офф, и Петраков будет готовить команду к этим матчам. А получится или не получится – это уже такое. Дальше все будет зависеть от уровня игры. Как можно снимать тренера, давшего такую ​​игру против Болгарии: 36 раз пробили по воротам! Да, это товарищеская игра, не самый сильный соперник. Но 36 ударов!

Самое главное, что Александр Васильевич вернулся к тому, с чего все начиналось. Не надо иногда придумывать что-то непонятное и выводить себя на первое место. Надо успокоиться, есть хорошая команда. Петраков получил в наследство серьезную, опытную, битую команду, которая побеждала серьезных соперников и первой выходила на Евро. Сейчас все вернулось на круги своя, поэтому ничего придумывать не надо. Еще раз говорю – Петраков останется работать независимо от поединка с Боснией", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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