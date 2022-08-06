– Александр Васильевич, три матча национальной команды во время сентябрьского сбора будут сложными и с точки зрения оппонентов, и учитывая тяжелые длительные перелеты. Как вы воспринимаете этот этап соревнований и чего ожидаете?

– В турнирах на уровне национальных команд нет проходных игр. Это Лига наций УЕФА, здесь одна осечка может дорого стоить. Это в клубной работе можно где-то проиграть, а потом наверстать. А тут проиграл – и фактически тебя уже нет в качестве претендента на победу в группе. Турнирная дистанция короткая и все поединки решающие. Не забывайте, что Шотландия перед своими болельщиками будет стараться взять реванш за поражение в плей-офф. У нас же в Глазго из-за перебора желтых карточек не будут играть два ведущих исполнителя — Забарный и Зинченко.

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– Шотландцы хотят реванша, а нам важно не допустить этого…

– Именно так. У нас одна задача – занять первое место в группе. Каким бы трудным ни был сбор, задачу следует выполнять.

– Беспокоят ли вас долгие перелеты?

– Да, тяжелый перелет будет из Глазго в Ереван: шесть с половиной часов лета плюс разница во времени – три часа вперед… Соответственно, гораздо меньше времени остается на восстановление после первой игры, с Шотландией. Будет сложно. Нет никаких секретов — обязательно будет иметь место серьезная ротация.

– Когда планируете начать сентябрьский сбор?

– Совершенно точно сказать пока не могу – это зависит от того, как будут выступать наши клубы в еврокубках. Скорее всего, мы соберемся где-то под Варшавой, хотелось бы 16 сентября, с игроками, которые, мы надеемся, будут играть в еврокубках и будут базироваться в Польше. А что касается легионеров, то я уже назначил тренировку на вечер 19 сентября в Глазго — там команда соберется в полном составе. Мы прибудем туда, вылетев утром из Варшавы, а ребята из иностранных чемпионатов должны приехать в течение дня, – рассказал Петраков пресс-службе УАФ.

Напомним, впереди у сборной Украины еще три матча Лиги наций (21, 24 и 27 сентября). "Сине-желтые" после трех туров набрали 7 очков и лидируют в группе.

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