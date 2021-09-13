"Недовольный матчем против Казахстана (2:2). Первый тайм удался, а во втором произошло что-то непонятное. Просто тактические ошибки.

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На сколько процентов доволен собой? Я не привык считать проценты, но не очень доволен. Прежде всего, из-за потери двух очков в Казахстане. На все остальное можно закрыть глаза", – резюмировал Петраков в эфире программы Великий футбол.

Напомним, "сине-желтые" провели в сентябре два поединка отбора к ЧМ-2022 – против Казахстана (2:2) и Франции (1:1), а также спарринг с чехами (1:1). Впереди у сборной Украины остались три ключевых матча квалификации на Мундиаль: выездная игра против Финляндии и две встречи с боснийцами.

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