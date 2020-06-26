Петраков объяснил, в чем Исенко похож на Лунина – специалист работал с двумя голкиперами

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков сравнил голкипера Ворсклы Павла Исенко с вратарем Овьедо Андреем Луниным.

"У Павла Исенко сильный характер. Своей игрой, уверенностью и спокойствием он мне чем-то напоминает Андрея Лунина. Очень важно, чтобы пресса его не уничтожила. В таком возрасте недолго "поймать звездочку". Я верю в Пашу. Да и тренеры Ворсклы, думаю, не дадут вратарю расслабиться.

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Здесь четко видна работа тренера вратарей ворсклян Сергея Долганского. В сборной мы уже давно не виделись, но ранее он не был настолько силен в отражении 11-метровых. Исенко хорошо действует также и в игре. Например, в ноябре прошлого года он уверенно сыграл в квалификации Евро-2020 U-17, не пропустив в трех матчах ни одного мяча. Остается только пожелать парню не сбавлять обороты. Для профессионального роста у этого голкипера есть все необходимые качества", – сказал Петраков в комментарии zbirna.com.

Напомним, Исенко в матче против Мариуполя дебютировал за Ворсклу, заменив Дмитрия Ризника перед серией пенальти. Павел вполне отплатил Юрию Максимову за доверие, фактически выиграв серию пенальти. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал, где предстоит сыграть против Динамо

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