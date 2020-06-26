toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Петраков объяснил, в чем Исенко похож на Лунина – специалист работал с двумя голкиперами

12:53 - Читати українською
Петраков объяснил, в чем Исенко похож на Лунина – специалист работал с двумя голкиперами
Александр Петраков / фото Владимира Раснера

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков сравнил голкипера Ворсклы Павла Исенко с вратарем Овьедо Андреем Луниным.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

"У Павла Исенко сильный характер. Своей игрой, уверенностью и спокойствием он мне чем-то напоминает Андрея Лунина. Очень важно, чтобы пресса его не уничтожила. В таком возрасте недолго "поймать звездочку". Я верю в Пашу. Да и тренеры Ворсклы, думаю, не дадут вратарю расслабиться.

Исенко признался, что отказал Шахтеру – в 16 лет он вывел Ворсклу в финал Кубка Украины

Здесь четко видна работа тренера вратарей ворсклян Сергея Долганского. В сборной мы уже давно не виделись, но ранее он не был настолько силен в отражении 11-метровых. Исенко хорошо действует также и в игре. Например, в ноябре прошлого года он уверенно сыграл в квалификации Евро-2020 U-17, не пропустив в трех матчах ни одного мяча. Остается только пожелать парню не сбавлять обороты. Для профессионального роста у этого голкипера есть все необходимые качества", – сказал Петраков в комментарии zbirna.com.

Напомним, Исенко в матче против Мариуполя дебютировал за Ворсклу, заменив Дмитрия Ризника перед серией пенальти. Павел вполне отплатил Юрию Максимову за доверие, фактически выиграв серию пенальти. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал, где предстоит сыграть против Динамо

Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ

blog_ava
"Бутылка водки стала моим лучшим другом": откровенная исповедь вице-чемпиона мира об ужасном периоде в Реале
08:00
2618
Теги
Александр Александр Петраков Андрей Андрей Лунин Павел Павел Исенко Мариуполь - Ворскла Ворскла Ворскла
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
26
мин
Ювентус
22:45
Лечче
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук