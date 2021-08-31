"Харатин в час ночи ко мне пришел, сказал, что руководство Ференцвароша его продало в Легию.

Харатин покинул расположение сборной Украины, чтобы завершить трансфер в Легию

Он ничего не знал о трансфере, сам был в шоке. В 5 утра у него был самолет. Я вынужден был его отпустить. Он вернется в команду 2 числа, после игры с Казахстаном", – сказал Петраков на пресс-конференции.

Харатин защищает цвета венгерского Ференцвароша с 2019-го. Портал transfermarkt оценивает игрока в 2,2 млн евро.

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