Петраков объяснил отъезд Харатина из лагеря сборной Украины – хавбека подставило руководство клуба
17:41 - Читати українською
Наставник сборной Украины рассказал о неожиданном повороте в карьере полузащитника Ференцвароша Игоря Харатина.
"Харатин в час ночи ко мне пришел, сказал, что руководство Ференцвароша его продало в Легию.
Харатин покинул расположение сборной Украины, чтобы завершить трансфер в Легию
Он ничего не знал о трансфере, сам был в шоке. В 5 утра у него был самолет. Я вынужден был его отпустить. Он вернется в команду 2 числа, после игры с Казахстаном", – сказал Петраков на пресс-конференции.
Харатин защищает цвета венгерского Ференцвароша с 2019-го. Портал transfermarkt оценивает игрока в 2,2 млн евро.
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Источник: Футбол 24
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