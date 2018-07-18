Петраков: Нужно сохранять этот уровень игры в других матчах Евро-2018 U-19

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков прокомментировал победу над Францией (2:1).

"Я уже забыл об этом матче. Мои мысли полностью о матче с Англией.

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы должны сохранять этот уровень в течение уього турнира. У нас есть 2 дня отдыха, а дальше следующий матч.

А почему мы не можем победить? Если бы мы боялись волков, не шли бы в лес", – цитирует Петракова официальный сайт Евро-2018 U-19.

Напомним, в 1 туре группы В "желто-синие" на последних минутах победили сверстников из Франции.