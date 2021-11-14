"Он пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, она мне импонирует.

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Он ощущает ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней утрачено, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придет в голову пригласить футболистов из России – это его четкая позиция", – сказал Павелко для Youtube-канала Радио НВ.

Напомним, Петраков возглавил сборную Украины после Евро-2020, заменив на этом посту Андрея Шевченко.

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