"Сине-желтые" потерпели крупнейшее поражение под руководством Петракова. Анатолий Трубин во втором тайме пропустил трижды, а украинцы за весь матч так и не нанесли ни одного удара в створ. 0:3 и первое место группы B1 теперь принадлежит Шотландии.

Шотландия – Украина – 3:0 – видео голов

"Почему команда выглядела иначе, чем раньше? У нас нет нескольких основных игроков, получивших травмы. Я дал шанс другим, но увидел, что они сейчас не могут заменить лидеров, которых сегодня не было. Анатолий Трубин сыграл неплохо. Я дал шанс другим футболистам, но они сыграли неудачно. Команда выглядела первый тайм еще более-менее, а второй... Столько брака.Такой, знаете, у нас футбол, немного отличается от британского. Эти ребята, шотландцы, играют в АПЛ. Я предупреждал.Еще вчера на тренировке увидел, что-то не то, остановил тренировку, поговорил, не получилось.

Считаю ли, что шансы на первое место группы теперь лучше у Шотландии? Мы разберем эту игру. Еще никто ничего не проиграл. Еще предстоит матч, Украина может взять реванш. Сейчас более важная игра для нас – в Ереване. Сделаем все возможное, чтобы занять первое место.

Почему Тарас Степаненко был заменен в перерыве? Я с ним побеседовал и принял такое решение. У него была желтая карточка, он играет на такой позиции... Никакой травмы нет.

Игра Бондаря, хотел ли поставить Сергея Кривцова? Дилемма по составу есть всегда. Они сейчас играли вместе с Матвиенко. Я посмотрел тренировку и решил сыграть таким составом. Всё решает главный тренер. Выигрывает команда, а проигрывает один человек. Это главный тренер. Поэтому вся вина на мне. Я выбрал такой состав.

Просил ли я перенести тур УПЛ, чтобы в минувшие выходные не было матчей чемпионата Украины? Нет никакого секрета. Да, я разговаривал. Мы играем вне дома, у нас в стране идет война, вы знаете? Нам нужно сыграть, сесть в поезд или автобус, ехать в другую страну. Это трудно. Не так, как раньше было, что сели в самолет и улетели. Я ответил?

Анатолий Трубин поедет в молодежную сборную Украины, помогать им. Я поблагодарил его. Виктор Коваленко тоже уезжает от нас, у него травма. Сделали МРТ, есть проблемы", – подытожил Александр Петраков.

Следующий матч Лиги наций Украина сыграет 24 сентября. В Ереване "сине-желтые" будут противостоять сборной Армении. Начало игры – в 16:00 по Киеву.

Шотландия разгромила Украину в матче за первое место в группе Лиги наций