"Я с ним уже разговаривал. Пока не буду раскрывать тактическую схему сборной. Мы с Виталиком обсудили определенные нюансы. Замечательно, что он сейчас выделяется на уровне чемпионата. Однако уровень сборной совсем другой, там другие требования.

Сборная Украины отправилась в Казахстан на матч отбора ЧМ-2022

Мы еще поговорим с Буяльским. Если он будет соответствовать той роли, то будет выходить в основном составе. Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, тот не будет играть", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, сегодня Буяльский в составе национальной команды отправился в Нур-Султан, где уже 1 сентября сможет сыграть против сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022. Начало встречи в 17:00.

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