Наставник сборной Украины Александр Петраков признался, кто из коллег по тренерскому цеху вызывает у него восхищение.

"Тренерская элита – это Карло Анчелотти, выигравший топ-5 чемпионатов. Он идет в ногу со временем. Нам нужно идти в ногу с тем поколением, которое сейчас есть.

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Еще нравится Хосеп Гвардиола, все его знают. И Юрген Клопп", – сказал Петраков в интервью YouTube-каналу Fantastic Football.

Напомним, под руководством Петракова сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2022, уступив в решающем матче Уэльсу. К тому же "сине-желтые" заняли второе место в группе Лиги наций в дивизионе B.

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