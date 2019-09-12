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"Милинкович-Савич получал 40 тысяч евро, но не мог их снять", – Петраков объяснил, как уничтожают украинских талантов

14:49 171 Читати українською
"Милинкович-Савич получал 40 тысяч евро, но не мог их снять", – Петраков объяснил, как уничтожают украинских талантов
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков рассказал, как крупные контракты влияют на молодых игроков.

"Конечно, я предупредил ребят, но контролировать их жизнь не могу. За рубежом получают еще большие суммы, но у молодых футболистов ограниченный доступ к этим деньгам. Большая часть замораживается на счетах, они физически не могут воспользоваться деньгами.

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Сербы рассказывали, что когда Милинкович-Савичу увеличили зарплату до 40 тысяч евро в месяц, он мог снять только полторы. А в Украине 20-летние футболисты из резерва покупают машины за 40-50 тысяч долларов. К чему им стремиться? Мы сами их уничтожаем.

К сожалению, я всего лишь тренер сборной и никак не могу на это повлиять. А вот руководители клубов могут, но не действуют", – поделился Петраков в комментарии "Золотому таланту".

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Украина Украина Александр Петраков Александр Петраков Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
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