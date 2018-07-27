Петраков: Наши игроки думали, что каждый отдельно – сильный футболист

Наставник сборной Украины U-19 Александр Петраков взял на себя вину за разгромное поражение от Португалии (0:5) в полуфинальном матче юношеского Евро-2018.

"Этот матч проиграл я. Я полностью беру ответственность за поражение на себя. Наши футболисты думали, что каждый отдельно – сильный футболист. Я же говорил, что мы сильнее, когда играем командно, однако они подумали иначе.

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 – видео голов

Один не добежал, один не подстраховал. Вышли, и думали, что все пройдет и так, без ничего. В жизни есть черные и белые полосы. Сегодня черная.

Наша команда получила хороший пощечину, удар. Португалия, откровенно, сильнее, я об этом уже говорил. Португальскую команду могу только поздравить с выходом в финал", – рассказал Петраков в эфире ТК Футбол.

Напомним, сборная Украины U-19 потерпела поражение от Португалии со счетом 0:5 в полуфинале Евро-2018 и вылетела из турнира, однако пробилась на ЧМ-2019 U-20.

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