Петраков: Надо было выиграть чемпионат мира, чтобы сборную Украины U-20 похвалили

Главный тренер сборной Украины по футболу U-20 Александр Петраков прокомментировал победу команды на чемпионате мира-2019.

"Приятно, что так встретили. Понимание того, что мы сделали, придет позже. Очень устали, оставили много сил, сейчас ничего не чувствую. Тренерство? Тренеры долго не живут, и успешные тоже.

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Спасибо журналистам за критику в первых матчах. Поливали нас нормально, а потом смотрю – остыли, молчат. Ну, думаю, надо выигрывать чемпионат мира, чтобы похвалили. Вот теперь будете хвалить. Но я ребятам сказал, что это быстро пройдет. Через две недели набросятся.

Понимал ли на старте работы, что будет такой результат? Нет. Когда первый раз собрались, я сказал помощнику: "Что-то не могу на них смотреть. Давай ты начинай первую тренировку". Но ребята поняли, что нужно делать, в чем себя ограничивать, и к чему идти. Они создали чудо, снимаю шляпу перед ними.

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Клубная работа? Каждый должен быть на своем месте. Но честно скажу: думал сегодня о Велько Пауновиче, он с Сербией выиграл чемпионат мира в 2015 году в Новой Зеландии, а затем его пригласили сразу в МЛС. Он поехал со всем штабом. Думаю, может, еще позвонят", – отметил Петраков в комментарии Sport.ua.

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