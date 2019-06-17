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Петраков: Надо было выиграть чемпионат мира, чтобы сборную Украины U-20 похвалили

08:00 131 Читати українською
Петраков: Надо было выиграть чемпионат мира, чтобы сборную Украины U-20 похвалили
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу U-20 Александр Петраков прокомментировал победу команды на чемпионате мира-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

"Приятно, что так встретили. Понимание того, что мы сделали, придет позже. Очень устали, оставили много сил, сейчас ничего не чувствую. Тренерство? Тренеры долго не живут, и успешные тоже.

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Спасибо журналистам за критику в первых матчах. Поливали нас нормально, а потом смотрю – остыли, молчат. Ну, думаю, надо выигрывать чемпионат мира, чтобы похвалили. Вот теперь будете хвалить. Но я ребятам сказал, что это быстро пройдет. Через две недели набросятся.

Понимал ли на старте работы, что будет такой результат? Нет. Когда первый раз собрались, я сказал помощнику: "Что-то не могу на них смотреть. Давай ты начинай первую тренировку". Но ребята поняли, что нужно делать, в чем себя ограничивать, и к чему идти. Они создали чудо, снимаю шляпу перед ними.

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Клубная работа? Каждый должен быть на своем месте. Но честно скажу: думал сегодня о Велько Пауновиче, он с Сербией выиграл чемпионат мира в 2015 году в Новой Зеландии, а затем его пригласили сразу в МЛС. Он поехал со всем штабом. Думаю, может, еще позвонят", – отметил Петраков в комментарии Sport.ua.

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Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20
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