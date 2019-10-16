Петраков: Надеюсь, игроки Динамо помогут сборной Украины U-17 в матчах отбора к Евро-2020

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился впечатлениями от спаррингов со сборной Армении.

"В этом возрасте у нас пока нет ярких футболистов, но самое важное, что они хотят себя проявить, стараются. Одним словом – трудяги. За это я отдаю им должное. Они внимательно слушают, и хотя у них не всегда все получается, но они настойчиво работают над своим совершенствованием.

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Почему не удалось забить много голов, как в первом матче? Потому что в первой встрече соперник играл более открыто, и нам удалось использовать свободные зоны в его защитных построениях. А в другой игре армяне всей командой засели у своей штрафной. Раскрыть такую ​​оборону было непросто.

Я очень надеюсь и приложу все усилия, чтобы футболисты Динамо усилили нашу сборную, и в Португалию мы поехали с сильнейшими игроками этого возраста. По крайней мере для себя я уже определил состав, который будет готовиться к официальным матчам", – поделился Петраков в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, сборная Украины U-17 дважды победила Армению в спаррингах (5:0, 2:0) в рамках подготовки к квалификационному раунду Евро-2020, где встретится с Грузией, Албанией и Португалией.

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