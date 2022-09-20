"Конечно, соскучился по всем: персоналу, тренерам и партнерам. Очень рад всех видеть. Национальная сборная – это совсем другой уровень. На каждой тренировке нужно выкладываться на 200 процентов. Сегодня проводили очень важную тактическую тренировку.

Александра Петракова уже все знают. Это человек, который может и по головке погладить, и по шапке надавать. Считаю, что это нормальный процесс, тем более много молодых игроков. Нас нужно порой подталкивать. Сейчас идет привычная тактическая работа, наигрываем элементы, которые потом покажем на матче.

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Не знаю, кто там говорит, что Лига наций – это неважный турнир. Здесь играют хорошие команды и футболисты. Через этот турнир есть возможность попасть на чемпионат Европы или мира. Пытаемся постоянно побеждать и держать высшую планку. Здесь дают кубок, а это всегда престиж. Мы должны побеждать и выходить в дивизион А, откуда мы не должны были вылетать.

Освобождение моей родной Харьковщины – радостная новость для каждого украинца. Это нельзя описать словами, очень радуешься. Больно, когда знаешь, что соотечественники находятся в оккупации, испытывают такие ужасы. Я очень горд, что я украинец и радуюсь каждым успехам ВСУ. Верю, что они освободят всю страну от оккупантов, а мы будем играть за них, за болельщиков. Будем идти вперед так же, как они", – заверил Бондарь в эфире ВЗБІРНА.

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