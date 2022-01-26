Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не позволит подопечным расслабиться во время зимнего перерыва.

О планах наставника "сине-желтых" рассказал президент УАФ Андрей Павелко.

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"Александр Васильевич отправится в Турцию, где будет проходить собрание клубов УПЛ. Он посетит все тренировки, пообщается с наставниками команд и игроками сборной Украины. Петраков лично будет наблюдать за процессом подготовки игроков на сборах", – сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины в полуфинале квалификации ЧМ-2022 встретится с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар против сильнейшего из пары Уэльс – Австрия.

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