– Список игроков, которые будут вызваны на сбор, определяет лично Александр Петраков, вы собираетесь и консультируетесь?

Решение принимает Александр Васильевич, но мы можем общаться, совещаться. Он всегда говорит нам о кандидатурах.

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– В ходе матча во Львове против Боснии в трансляцию попали кадры, на которых Александр Шовковский с наушником получает информацию и передает ее Петракову. Это твои подсказки?

– Я занимаю позицию в верхней точке – либо в специальном месте для аналитика, либо в ложе прессы. Общаюсь непосредственно с Шовковским, а он уже подсказывает главному тренеру.

– Петраков после матча говорил, что ты советовал снимать Шапаренко еще раньше. Почему?

– Видел, что мы немного проседаем. Думаю, и Александр Васильевич видел это. Я говорил не только о середине поля. Замены нам были нужны. У нас считается, что если игрок где-то не добежал, он уже физически подсел. Что за термин? В 99% случаев это чушь. Но в этом матче усталость действительно была. Многие футболисты играли второй полный матч подряд за четыре дня. В Боснии четыре свежих игрока вышли с первых минут, они произвели замены по ходу второго тайма, освежили игру, – цитирует Кампомара Tribuna.

В ноябре Украину ожидает спарринг с Болгарией (11 ноября) и матч против Боснии (16 ноября) в рамках отбора к ЧМ-2022.

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