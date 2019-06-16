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Петраков: К мигу победы идешь всю жизнь, а он пролетает за одну секунду

15:41 71 Читати українською
Петраков: К мигу победы идешь всю жизнь, а он пролетает за одну секунду
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал завоевание титула чемпиона мира.

"Еще не осознал, что мы это сделали. Единственное – спасибо всем болельщикам, людям, которые приехали. Я думаю, что мы принесли какую-то радость нашим людям.

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Всем показали, доказали, даже молодому поколению – если верить в мечту, все делать, все реально. Мы показали молодежи, к чему стремиться, куда идти. Украина – чемпион мира. Поэтому, вперед, ребята. Все молодое поколение, ДЮСШ.

В последние секунды думал, когда он свистнет. А потом была радость, но это сложно передать. Этот миг победы, знаете, к нему идешь всю жизнь, а он пролетает за одну секунду и уже понимаешь, завтра другой день, все осталось там, позади. Надо уже идти вперед", – сказал Петраков FootballHub.

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Теги
Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков
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