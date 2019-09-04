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Петраков: Хочется верить, что клубы отнесутся с пониманием и отпустят футболистов в сборную Украины U-17

10:57 36 Читати українською
Петраков: Хочется верить, что клубы отнесутся с пониманием и отпустят футболистов в сборную Украины U-17
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков рассказал о ближайших планах с командой.

"Возьмем участие в турнире четырех сборных. 19 сентября команда собирается, а уже 21-го в нас игра с Латвией. 23-го числа сыграем с Турцией, а 25-го – с Северной Македонией.

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Хочется верить, что клубы с пониманием отнесутся и отпустят футболистов, на которых придется вызов, поскольку времени на эксперименты не остается, через два месяца – старт квалификационных матчей чемпионата Европы, а группа у нас очень серьезная... ", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Недавно юношеская сборная Украины заняла 2 место на турнире им. Банникова, уступив в финале Турции в серии пенальти.

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Украина U-17 Украина U-17 Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков
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